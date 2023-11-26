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МЧС: аэромобильная группировка направлена в подтопленный район Евпатории

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Аэромобильная группировка направлена в подтопленный район Евпатории, сообщили в МЧС России.
МЧС: аэромобильная группировка направлена в подтопленный район Евпатории
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

«Аэромобильная группировка МЧС России направлена в подтопленный район Евпатории... На место следуют 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами, двумя мотопомпами МЧС России», — говорится в сообщении.

В готовность приведены два пункта временного размещения.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что в связи с подтоплениями движение на участке трассы Симферополь — Евпатория ограничено.

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