Крючков: из домов в Евпатории эвакуировали 150 человек из-за непогоды

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что 150 человек были эвакуированы из домов в Евпатории в связи с непогодой.

По его словам, 100 человек из них были размещены в гостиницах, остальные 50 человек находятся из родственников.

Крючков добавил, что без электроэнергии на текущий момент остаются примерно 40 тыс. жителей Крыма.

«Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра. Ориентировочно — после 00:00 мск», — написал он в Telegram.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о создании оперативного штаба в Крыму из-за непогоды.