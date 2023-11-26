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Крючков: из домов в Евпатории эвакуировали 150 человек из-за непогоды

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что 150 человек были эвакуированы из домов в Евпатории в связи с непогодой.
Крючков: из домов в Евпатории эвакуировали 150 человек из-за непогоды
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Odareeva

По его словам, 100 человек из них были размещены в гостиницах, остальные 50 человек находятся из родственников.

Крючков добавил, что без электроэнергии на текущий момент остаются примерно 40 тыс. жителей Крыма.

«Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра. Ориентировочно — после 00:00 мск», — написал он в Telegram.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о создании оперативного штаба в Крыму из-за непогоды.

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