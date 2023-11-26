Крючков: из домов в Евпатории эвакуировали 150 человек из-за непогоды
- Gettyimages.ru
- © Elena Odareeva
По его словам, 100 человек из них были размещены в гостиницах, остальные 50 человек находятся из родственников.
Крючков добавил, что без электроэнергии на текущий момент остаются примерно 40 тыс. жителей Крыма.
«Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра. Ориентировочно — после 00:00 мск», — написал он в Telegram.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о создании оперативного штаба в Крыму из-за непогоды.