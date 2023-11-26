В Челябинске мужчина выстрелил в колено соседа из-за громкой музыки

В Челябинске мужчина выстрелил из пистолета в колено соседа из-за громкой музыки.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В отдел полиции Калининского района поступило заявление от сына потерпевшего мужчины на соседа сверху, которому не понравилась громкая музыка в квартире потерпевшего. В квартире произошла потасовка», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что нападавший выстрелил в колено соседа из травматического пистолета.

Мужчину госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Анкаре пять человек погибли после ссоры между соседями из-за шума.