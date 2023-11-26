В Челябинске мужчина выстрелил в колено соседа из-за громкой музыки
- РИА Новости
Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«В отдел полиции Калининского района поступило заявление от сына потерпевшего мужчины на соседа сверху, которому не понравилась громкая музыка в квартире потерпевшего. В квартире произошла потасовка», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что нападавший выстрелил в колено соседа из травматического пистолета.
Мужчину госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в Анкаре пять человек погибли после ссоры между соседями из-за шума.