RT в Telegram
Подпишись

В Челябинске мужчина выстрелил в колено соседа из-за громкой музыки

Короткая ссылка
В Челябинске мужчина выстрелил из пистолета в колено соседа из-за громкой музыки.
В Челябинске мужчина выстрелил в колено соседа из-за громкой музыки
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В отдел полиции Калининского района поступило заявление от сына потерпевшего мужчины на соседа сверху, которому не понравилась громкая музыка в квартире потерпевшего. В квартире произошла потасовка», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что нападавший выстрелил в колено соседа из травматического пистолета.

Мужчину госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Анкаре пять человек погибли после ссоры между соседями из-за шума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить