RT в Telegram
Подпишись

Полиция накажет родителей подростков, сломавших остановку в Балакове

Короткая ссылка
Правоохранители привлекут к административной ответственности родителей двух подростков после того, как они разбили остановочный павильон в Балакове Саратовской области.
Полиция накажет родителей подростков, сломавших остановку в Балакове
  • РИА Новости

Об этом сообщило МВД Саратовской области в Telegram-канале.

Полицейские во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, где несовершеннолетние 15 и 16 лет повредили остановку.

«На родителей несовершеннолетних будут составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП России «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в остановку в Калининграде, погибла маленькая девочка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить