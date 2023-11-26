Полиция накажет родителей подростков, сломавших остановку в Балакове
- РИА Новости
Об этом сообщило МВД Саратовской области в Telegram-канале.
Полицейские во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, где несовершеннолетние 15 и 16 лет повредили остановку.
«На родителей несовершеннолетних будут составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП России «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в остановку в Калининграде, погибла маленькая девочка.