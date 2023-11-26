Полиция накажет родителей подростков, сломавших остановку в Балакове

Правоохранители привлекут к административной ответственности родителей двух подростков после того, как они разбили остановочный павильон в Балакове Саратовской области.

Об этом сообщило МВД Саратовской области в Telegram-канале.

Полицейские во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, где несовершеннолетние 15 и 16 лет повредили остановку.

«На родителей несовершеннолетних будут составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП России «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в остановку в Калининграде, погибла маленькая девочка.