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Самолёт совершил жёсткую посадку на лёд Волги в Тверской области

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Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на лёд реки Волги в Тверской области, говорится в заявлении регионального ГУ МЧС России.
Самолёт совершил жёсткую посадку на лёд Волги в Тверской области
  • Gettyimages.ru
  • © Shahbaz Hussain's Photos

Сообщается, что всё произошло в районе населённого пункта Тихоново Кимрского муниципального округа.

«Самолёт приземлился в 50 метрах от берега на лёд, частично провалился передней частью», — приводит ТАСС заявление.

На борту находился только пилот, который смог самостоятельно выбраться, возгорания не случилось, на месте работают службы. Лётчик не пострадал.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Якутии, два человека пострадали.

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