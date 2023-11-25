Самолёт совершил жёсткую посадку на лёд Волги в Тверской области

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на лёд реки Волги в Тверской области, говорится в заявлении регионального ГУ МЧС России.

Сообщается, что всё произошло в районе населённого пункта Тихоново Кимрского муниципального округа.

«Самолёт приземлился в 50 метрах от берега на лёд, частично провалился передней частью», — приводит ТАСС заявление.

На борту находился только пилот, который смог самостоятельно выбраться, возгорания не случилось, на месте работают службы. Лётчик не пострадал.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Якутии, два человека пострадали.