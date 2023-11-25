Самолёт совершил жёсткую посадку на лёд Волги в Тверской области
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Сообщается, что всё произошло в районе населённого пункта Тихоново Кимрского муниципального округа.
«Самолёт приземлился в 50 метрах от берега на лёд, частично провалился передней частью», — приводит ТАСС заявление.
На борту находился только пилот, который смог самостоятельно выбраться, возгорания не случилось, на месте работают службы. Лётчик не пострадал.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Якутии, два человека пострадали.