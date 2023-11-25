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На выставке «Россия» открылись экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

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На ВДНХ в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» открылись экспозиции Минтранса «Россия в движении» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России «Строим будущее».
На выставке «Россия» открылись экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»
  • РИА Новости
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

На них гости павильона могут ознакомиться с главными достижениями в обеих отраслях.

В открытии экспозиций приняли участие первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, глава Минтранса Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который также провёл экскурсию для детей из новых регионов.

Ранее открытый урок для участниц Молодёжного клуба Русского географического общества (РГО) «Горизонт» пансионата Минобороны России прошёл на стенде РГО на форуме «Россия».

Преображение ВДНХ в период проведения международной выставки-форума «Россия» показали с высоты птичьего полёта.

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