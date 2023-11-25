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Путин отметил востребованную работу движения «Матери России»

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Российский лидер Владимир Путин заявил о большой работе, которую проводит всероссийское движение «Матери России».
Путин отметил востребованную работу движения «Матери России»
  • globallookpress.com

«С удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение «Матери России», — говорится в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

По словам Путина, активисты движения участвуют в реализации проектов, которые направлены на укрепление здоровья граждан, оказывают гумпомощь нашим бойцам в зоне СВО, заботятся о раненых в госпиталях и реабилитационных центрах.

Ранее в преддверии Дня матери, 26 ноября, аналитики провели опрос и выяснили, как россияне относятся к этому празднику, а также назвали самые востребованные подарки среди мам всех возрастов.

Сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщал, что москвичи смогут отправить своим матерям поздравительные открытки в рамках акции «Поздравь маму», которая проходит с 24 по 26 ноября в столичных центрах госуслуг.

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