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На Сахалине на территории горнолыжного курорта «Горный воздух» произошёл пожар

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На Сахалине на территории горнолыжного курорта «Горный воздух» в строительном городке около апарт-отеля «Санрайз Хилл» произошёл пожар.
На Сахалине на территории горнолыжного курорта «Горный воздух» произошёл пожар
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Как пишут «Известия», из кадров, которые очевидцы публиковали в соцсетях, было видно, как над территорией поднимаются густые клубы чёрного дыма.

Площадь возгорания составила 100 кв. м. В настоящее время пожар потушен.

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