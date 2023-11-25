На Сахалине на территории горнолыжного курорта «Горный воздух» произошёл пожар
На Сахалине на территории горнолыжного курорта «Горный воздух» в строительном городке около апарт-отеля «Санрайз Хилл» произошёл пожар.
- © РИА Новости / Виталий Аньков
Как пишут «Известия», из кадров, которые очевидцы публиковали в соцсетях, было видно, как над территорией поднимаются густые клубы чёрного дыма.
Площадь возгорания составила 100 кв. м. В настоящее время пожар потушен.
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