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Чиновника Минтранспорта Приамурья арестовали по подозрению в получении взятки

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Начальника отдела Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приамурья арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Чиновника Минтранспорта Приамурья арестовали по подозрению в получении взятки
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом информирует пресс-служба Федеральной службы безопасности России по Амурской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела регионального Минтранспорта и дорожного хозяйства, подозреваемого в… получении взятки в особо крупном размере», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, с августа по октябрь 2021 года подозреваемый получил от руководителя организации автомобиль и 5,5 млн рублей.

За это он должен был содействовать организации при заключении муниципальных контрактов.

Ранее стало известно, что бывший первый замдиректора Департамента здравоохранения Севастополя осуждён на восемь лет исправительной колонии строгого режима за взятку.

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