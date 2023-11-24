Напавший на контролёра в Москве безбилетник признал вину и раскаялся

Следователи расследуют инцидент в московском электробусе, где молодой человек без билета оскорбил и ударил контролёра. Возбуждено уголовное дело.

«23-летний молодой человек, находясь в электробусе, был остановлен сотрудником ГКУ «Организатор перевозок» за безбилетный проезд. В ходе конфликта фигурант публично оскорбил работника учреждения и применил в отношении него насилие», — сообщил Следственный комитет.

С подозреваемым уже проводятся следственные действия. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

Московский департамент транспорта ранее сообщил, что в электробусе молодой человек ударил контролёра, публично его оскорблял и нецензурно выражался в салоне электробуса, где находились другие пассажиры.