В Свердловской области 12-летний мальчик утонул в бассейне на тренировке

Прокуратура города Полевского в Свердловской области начала проверку после гибели в бассейне 12-летнего подростка.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Полевского организовала проверку в связи с несчастным случаем, произошедшим с несовершеннолетним ребёнком в физкультурно-спортивном комплексе», — говорится в сообщении.

Ранее семья с пятью детьми отравилась парами хлора во время отдыха в коттедже с бассейном в башкирской деревне Князево.

В Саратове приостановили работу бассейна, где во время занятия физкультурой отравились пять учениц лицея-интерната.