В Свердловской области 12-летний мальчик утонул в бассейне на тренировке
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура Полевского организовала проверку в связи с несчастным случаем, произошедшим с несовершеннолетним ребёнком в физкультурно-спортивном комплексе», — говорится в сообщении.
Ранее семья с пятью детьми отравилась парами хлора во время отдыха в коттедже с бассейном в башкирской деревне Князево.
В Саратове приостановили работу бассейна, где во время занятия физкультурой отравились пять учениц лицея-интерната.