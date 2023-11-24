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В Свердловской области 12-летний мальчик утонул в бассейне на тренировке

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Прокуратура города Полевского в Свердловской области начала проверку после гибели в бассейне 12-летнего подростка.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Полевского организовала проверку в связи с несчастным случаем, произошедшим с несовершеннолетним ребёнком в физкультурно-спортивном комплексе», — говорится в сообщении.

Ранее семья с пятью детьми отравилась парами хлора во время отдыха в коттедже с бассейном в башкирской деревне Князево.

В Саратове приостановили работу бассейна, где во время занятия физкультурой отравились пять учениц лицея-интерната.

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