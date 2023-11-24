В Бурятии не вернувшегося из отпуска мобилизованного приговорили к пяти годам
Как говорится в судебном постановлении, Арабжаев был призван на службу в рамках мобилизации в ноябре 2022 года.
2 марта 2023 года ему предоставили отпуск по личным обстоятельствам, мужчина должен был вернуться на службу 12 марта. В апреле искавшим его военным было показано свидетельство о смерти, которое оказалось поддельным.
В мае Арабжаев был задержан военной полицией.
По его словам, он решил не возвращаться на службу из-за негативного эмоционального состояния его супруги.