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В Бурятии не вернувшегося из отпуска мобилизованного приговорили к пяти годам

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В Бурятии гарнизонный военный суд Улан-Удэ приговорил мобилизованного военнослужащего Зоригто Арабжаева к пяти годам колонии строгого режима. Мужчина не вернулся на службу из отпуска, вместо этого он купил поддельное свидетельство о своей смерти.

Как говорится в судебном постановлении, Арабжаев был призван на службу в рамках мобилизации в ноябре 2022 года.

2 марта 2023 года ему предоставили отпуск по личным обстоятельствам, мужчина должен был вернуться на службу 12 марта. В апреле искавшим его военным было показано свидетельство о смерти, которое оказалось поддельным.

В мае Арабжаев был задержан военной полицией.

По его словам, он решил не возвращаться на службу из-за негативного эмоционального состояния его супруги.

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