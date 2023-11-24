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Чибис: 55 иностранцев перевезут к открытому КПП на границе с Финляндией

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В Мурманской области 55 иностранцев перевезут к МАПП «Лотта» — единственному работающему пункту пропуска на границе с Финляндией, который находится в Кольском районе.
Чибис: 55 иностранцев перевезут к открытому КПП на границе с Финляндией
  • AFP
  • © Jussi Nukari / Lehtikuva

Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

«55 иностранных граждан будут перевезены оттуда к единственному в России открытому КПП  с Финляндией — МАПП «Лотта» в Кольском районе», — сказал он.

Ещё около 200 иностранцев на автобусах отправили до Санкт-Петербурга как ближайшего крупного транспортного центра, так как они решили остаться в России.

У этих людей есть все документы и разрешения на нахождение в России.

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