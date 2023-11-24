Чибис: 55 иностранцев перевезут к открытому КПП на границе с Финляндией
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Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
«55 иностранных граждан будут перевезены оттуда к единственному в России открытому КПП с Финляндией — МАПП «Лотта» в Кольском районе», — сказал он.
Ещё около 200 иностранцев на автобусах отправили до Санкт-Петербурга как ближайшего крупного транспортного центра, так как они решили остаться в России.
У этих людей есть все документы и разрешения на нахождение в России.