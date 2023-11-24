Аксёнов опроверг сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал враньём информацию в СМИ о строительстве тоннеля под Керченским проливом.

«По поводу информации в зарубежных СМИ, которые сообщают о якобы подготовке к строительству тоннеля под Керченским проливом с участием китайской стороны.. Это враньё. Нет таких планов», — написал Аксёнов в Telegram.

Американская газета The Washington Post ранее писала, что Россия и КНР якобы могут построить подводный тоннель под Керченским проливом стоимостью $5 млрд в качестве безопасной альтернативы Крымскому мосту.