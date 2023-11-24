Суд прекратил дело руководителя обанкротившейся турфирмы «Нева»

Суд в Санкт-Петербурге прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора туристической фирмы «Нева» Максима Пирогова, которого обвиняли в мошенничестве.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Максима Пирогова», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что статью о мошенничестве переквалифицировали на статью о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, при которой сроки давности привлечения к ответственности истекли.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы принял решение отправить под стражу начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексея Белянкина. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.