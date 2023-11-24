Суд прекратил дело руководителя обанкротившейся турфирмы «Нева»
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Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
«Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Максима Пирогова», — говорится в сообщении.
Уточнятся, что статью о мошенничестве переквалифицировали на статью о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, при которой сроки давности привлечения к ответственности истекли.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы принял решение отправить под стражу начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексея Белянкина. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.