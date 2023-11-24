В ЛНР провели осенние высадки деревьев в память о героях СВО

В Луганской Народной Республике провели осенние высадки деревьев в память о героях СВО.

Мероприятие, организованное совместно с АНО «Сад памяти», фондом «Защитники отечества» и Луганской Епархией, прошло одновременно в пяти городах: Краснодоне, Свердловске, Алчевске, Антраците и Луганске.

В Луганске памятные аллеи решили заложить на территориях семи храмов. Всего же в пяти городах ЛНР появилось 800 молодых деревьев пяти пород: берёзы, рябины, акации, клёны и катальпы.

Высадки прошли в рамках мероприятий программы экологических гуманитарных миссий в новые регионы. Важный для субъектов документ в феврале этого года утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко. Оператором экологических гуммиссий выступает АНО «Сад памяти».

По словам председателя правительства ЛНР Сергея Козлова, в этом году регион активно участвовал в таких масштабных инициативах, как «Сад памяти». Он подчеркнул, что участники СВО показывают пример мужества и чувства долга, именно поэтому важно как можно чаще проводить такие мероприятия и посвящать их новому поколению героев.

Представитель фонда «Защитники Отечества» в ЛНР Ольга Гонтарева отметила, что очень важно поддерживать участников и ветеранов CBO, семьи погибших бойцов, а также вносить посильный вклад в сохранение памяти героев.

«Сегодняшнее мероприятие — дань уважения всем тем, кто не пожалел своей жизни ради мира на земле, ради благополучия нашего народа. А значит память о них должна жить в наших сердцах, передаваться из поколения в поколение. И юное поколение должно учиться на их примере и быть готово к защите своего Отечества. Мы чтим сегодня всех участников боевых действий, которые погибали, защищая Родину ещё с 2014 года. За девять с лишним лет мы лишились многих героев», — отметила Гонтарева.

Всего в высадке деревьев в городах ЛНР приняли участие сотни человек, к мероприятиям присоединились местные жители, представители профильных ведомств и волонтёрских организаций.