Автоэксперт Колодочкин рассказал, как предотвратить замерзание дизельного топлива
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«В холода дизельное топливо замерзает и становится вялотекущим, сметанообразным. Единственная присадка, которую я могу похвалить, — всяческие антигели. Они не дают топливу замёрзнуть», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, если предварительно добавить в топливо антигель, то температура замерзания снизится примерно на 5 °С, что облегчит пуск мотора.
Как считает Колодочкин, бензиновое топливо с наиболее высоким октановым числом не сделает проще запуск двигателя в мороз.
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