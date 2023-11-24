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Автоэксперт Колодочкин рассказал, как предотвратить замерзание дизельного топлива

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Автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин рассказал, как не допустить замерзания дизельного топлива машины зимой.
Автоэксперт Колодочкин рассказал, как предотвратить замерзание дизельного топлива
  • Gettyimages.ru
  • © Fotostock32

«В холода дизельное топливо замерзает и становится вялотекущим, сметанообразным. Единственная присадка, которую я могу похвалить, — всяческие антигели. Они не дают топливу замёрзнуть», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если предварительно добавить в топливо антигель, то температура замерзания снизится примерно на 5 °С, что облегчит пуск мотора.

Как считает Колодочкин, бензиновое топливо с наиболее высоким октановым числом не сделает проще запуск двигателя в мороз.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.

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