В Мособлдуме обсудили вопросы организации автобусных перевозок в Подмосковье

В Мособлдуме прошло заседание открытой трибуны на тему: «Автобусные перевозки. Проблемы и перспективы».

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу парламента.

Зампред правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик в ходе выступления отметил, что пассажиропоток на общественном транспорте региона в текущем году составил более 668 млн человек.

Было отмечено, что ежедневно автобусами пользуются 2 млн жителей. Всего с начала года обновлено и добавлено автобусов на 673 маршрутах. На 36 маршрутах включены дополнительные остановки, девять новых маршрутов запущено.

В свою очередь, и.о. гендиректора АО «Мострансавто» Илья Щербаков сообщил, что в 2023 году автобусный парк обновили, поставив 1267 новых единиц транспорта. До конца года ожидается поставка ещё 126 автобусов среднего класса, а в первом полугодии 2024-го — 350 автобусов большого класса по федеральной программе.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) с учётом пожеланий граждан.