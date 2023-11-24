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В Петербурге объявлен конкурс «Новая культура сувениров»

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Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев заявил, что в городе объявлен конкурс «Новая культура сувениров».
В Петербурге объявлен конкурс «Новая культура сувениров»
  • Gettyimages.ru
  • © Jacobs Stock Photography Ltd

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу комитета.

«Наш конкурс направлен на поддержку тех сувениров, которые отражают культурный код Санкт-Петербурга и коммуникационные смыслы туристского бренда нашего города. Кроме того, конкурс позволит выбрать подарки, которые могут представлять Петербург в рамках официальных визитов и делегаций», — сказал Корнеев.

Отмечается, что жюри будет выбирать лучшие работы по семи номинациям. Подготовить свои предложения и подать заявку на участие можно через электронную форму на сайте конкурса.

Церемония награждения победителей пройдёт 12—13 декабря на ежегодной конференции «Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в Сеть творческих городов ЮНЕСКО».

Ранее сообщалось, что в Геленджике побывали 4 млн туристов с начала года.

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