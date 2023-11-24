В Ставропольском крае создали восемь детских центров по профилактике ДТП

На Ставрополье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» создали восемь специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на Министерство дорожного хозяйства региона.

Мобильные автогородки «Лаборатория безопасности» открыли в Пятигорске, Ставрополе, Невинномысске, Кисловодске, Ессентуках, Минеральных Водах, Георгиевске и Михайловске.

«Нацпроект помогает рассказать детям в простой форме очень важные правила поведения на улице и вблизи дорог, особенно в зимний сезон», — заявил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.

На занятиях детям рассказали о поведении на дорогах в тёмное время суток, о правилах дорожного движения для пешеходов и использовании световозвращающих элементов в одежде.

Ранее сообщалось, что в Тульской области произошло 108 ДТП с участием детей с начала года.