Автоэксперт Киреенко рассказал, что делать при замерзании воды в бачке омывателя

Директор тульского автосервиса Николай Киреенко назвал порядок действий в случае, если вода замёрзла в бачке омывателя.

В некоторых моделях машин бачок легко снимается, его можно на время перенести в тёплое помещение. Но в некоторых моделях добраться до него невозможно, рассказал специалист в беседе с Тульской службой новостей.

Один из способов — перегнать автомобиль на тёплую парковку, в отапливаемый гараж или автосервис и подождать несколько часов, пока вода оттает. Затем эту воду необходимо израсходовать и залить незамерзающую во избежание дальнейшего образования льда.

При отсутствии возможности оставить автомобиль в тёплом помещении стоит попытаться исправить ситуацию с помощью концентрата стеклоомывающей жидкости или спирта, добавил Киреенко.

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