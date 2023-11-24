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Автоэксперт Киреенко рассказал, что делать при замерзании воды в бачке омывателя

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Директор тульского автосервиса Николай Киреенко назвал порядок действий в случае, если вода замёрзла в бачке омывателя.
Автоэксперт Киреенко рассказал, что делать при замерзании воды в бачке омывателя
  • Gettyimages.ru
  • © dies-irae

В некоторых моделях машин бачок легко снимается, его можно на время перенести в тёплое помещение. Но в некоторых моделях добраться до него невозможно, рассказал специалист в беседе с Тульской службой новостей.

Один из способов — перегнать автомобиль на тёплую парковку, в отапливаемый гараж или автосервис и подождать несколько часов, пока вода оттает. Затем эту воду необходимо израсходовать и залить незамерзающую во избежание дальнейшего образования льда.

При отсутствии возможности оставить автомобиль в тёплом помещении стоит попытаться исправить ситуацию с помощью концентрата стеклоомывающей жидкости или спирта, добавил Киреенко.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.

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