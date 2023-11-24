Автоэксперт Киреенко рассказал, что делать при замерзании воды в бачке омывателя
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В некоторых моделях машин бачок легко снимается, его можно на время перенести в тёплое помещение. Но в некоторых моделях добраться до него невозможно, рассказал специалист в беседе с Тульской службой новостей.
Один из способов — перегнать автомобиль на тёплую парковку, в отапливаемый гараж или автосервис и подождать несколько часов, пока вода оттает. Затем эту воду необходимо израсходовать и залить незамерзающую во избежание дальнейшего образования льда.
При отсутствии возможности оставить автомобиль в тёплом помещении стоит попытаться исправить ситуацию с помощью концентрата стеклоомывающей жидкости или спирта, добавил Киреенко.
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