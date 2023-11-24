Песков анонсировал совещание Путина с членами Совбеза России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 24 ноября российский лидер Владимир Путин проведёт совещание с членами Совбеза России.

По его словам, сначала Путин примет участие в пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Ожидается, что он выступит в рамках мероприятия, а также изучит демонстрационную зону.

«Далее президент вернётся в Кремль, где у него запланированы разные встречи закрытого характера. Но также ближе к вечеру он имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — добавил Песков.

Ранее Путин принял участие в саммите лидеров стран ОДКБ.