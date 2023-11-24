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В Москве выдали 68 разрешений на строительство соцобъектов за десять месяцев

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Московские власти выдали девелоперам 68 разрешений на строительство объектов социального назначения в столице в период с января по октябрь текущего года.
В Москве выдали 68 разрешений на строительство соцобъектов за десять месяцев
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщает НСН.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, все 68 объектов будут реализованы за счёт внебюджетных средств, что, по его словам, свидетельствует о сохранении в столице благоприятного инвестиционного климата.

Так, в Новой Москве возведут 20 новых объектов, преимущественно это детские сады и школы.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.

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