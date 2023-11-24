В Москве выдали 68 разрешений на строительство соцобъектов за десять месяцев
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Об этом сообщает НСН.
Как заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, все 68 объектов будут реализованы за счёт внебюджетных средств, что, по его словам, свидетельствует о сохранении в столице благоприятного инвестиционного климата.
Так, в Новой Москве возведут 20 новых объектов, преимущественно это детские сады и школы.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.