В Москве завод выпустил новейшие кабельные сборки для авиатренажёров

Московский завод выпустил оптоволоконные кабельные сборки для современных российских авиатренажёров.

Об этом информирует НСН.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский заявил, что благодаря таким кабельным сборкам удаётся получить высококачественное изображение с минимальной задержкой.

Завод «Спецкабель» выпускает кабели, кабельные сборки специального назначения и огнестойкие кабельные линии с 1997 года.

Продукция предприятия применяется во многих промышленных отраслях. В 2023 году ассортимент пополнили более десяти новых позиций.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщал, что китайская компания Huajing запустит крупное производство в регионе. Инвестиции в проект составят свыше 10 млрд рублей.