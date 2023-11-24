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В Москве завод выпустил новейшие кабельные сборки для авиатренажёров

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Московский завод выпустил оптоволоконные кабельные сборки для современных российских авиатренажёров.
В Москве завод выпустил новейшие кабельные сборки для авиатренажёров

Об этом информирует НСН.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский заявил, что благодаря таким кабельным сборкам удаётся получить высококачественное изображение с минимальной задержкой.

Завод «Спецкабель» выпускает кабели, кабельные сборки специального назначения и огнестойкие кабельные линии с 1997 года.

Продукция предприятия применяется во многих промышленных отраслях. В 2023 году ассортимент пополнили более десяти новых позиций.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщал, что китайская компания Huajing запустит крупное производство в регионе. Инвестиции в проект составят свыше 10 млрд рублей.

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