Помешавший ограбить ребёнка в Щелкове пенсионер получил медаль СК
- РИА Новости
Отмечается, что руководитель ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков поблагодарил мужчину за его активную гражданскую позицию, а также выразил надежду, что Макаров в дальнейшем примет участие в патриотическом воспитании молодёжи.
Кроме того, он сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении обвиняемого в попытке ограбить ребёнка.
Ранее сообщалось, что Михаилу Макарову подарили сертификат на автомобиль. Мужчина выбрал «Ниву».