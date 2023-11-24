Помешавший ограбить ребёнка в Щелкове пенсионер получил медаль СК

Медаль «За высокую гражданственность» по поручению председателя СК Александра Бастрыкина вручили жителю Щелкова Михаилу Макарову, который ранее помешал преступнику ограбить мальчика.

Отмечается, что руководитель ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков поблагодарил мужчину за его активную гражданскую позицию, а также выразил надежду, что Макаров в дальнейшем примет участие в патриотическом воспитании молодёжи.

Кроме того, он сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении обвиняемого в попытке ограбить ребёнка.

Ранее сообщалось, что Михаилу Макарову подарили сертификат на автомобиль. Мужчина выбрал «Ниву».