RT в Telegram
Подпишись

Помешавший ограбить ребёнка в Щелкове пенсионер получил медаль СК

Короткая ссылка
Медаль «За высокую гражданственность» по поручению председателя СК Александра Бастрыкина вручили жителю Щелкова Михаилу Макарову, который ранее помешал преступнику ограбить мальчика.
Помешавший ограбить ребёнка в Щелкове пенсионер получил медаль СК
  • РИА Новости

Отмечается, что руководитель ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков поблагодарил мужчину за его активную гражданскую позицию, а также выразил надежду, что Макаров в дальнейшем примет участие в патриотическом воспитании молодёжи.

Кроме того, он сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении обвиняемого в попытке ограбить ребёнка.

Ранее сообщалось, что Михаилу Макарову подарили сертификат на автомобиль. Мужчина выбрал «Ниву».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить