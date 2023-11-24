В Перми ночью сгорел трёхэтажный дом с людьми
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу МЧС по Пермскому краю.
«Площадь пожара составила 300 кв. м. К сожалению, обнаружены погибшие и травмированные», — говорится в сообщении ведомства.
В тушении пожара были задействованы 43 человека личного состава и десять единиц техники.
Огонь полностью уничтожил дом, надворные постройки, а также три автомобиля.
Сотрудники краевого ГУ МЧС устанавливают причины возгорания.
Ранее в МЧС России сообщили, что в посёлке Новоприморский Ростовской области погибли два человека в пожаре, который возник из-за неисправной печи.