В Перми ночью сгорел трёхэтажный дом с людьми

В ГУ МЧС устанавливают причины пожара, в результате которого в ночь на 24 ноября в Перми на улице Чекалина полностью сгорел трёхэтажный дом. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу МЧС по Пермскому краю.

«Площадь пожара составила 300 кв. м. К сожалению, обнаружены погибшие и травмированные», — говорится в сообщении ведомства.

В тушении пожара были задействованы 43 человека личного состава и десять единиц техники.

Огонь полностью уничтожил дом, надворные постройки, а также три автомобиля.

Сотрудники краевого ГУ МЧС устанавливают причины возгорания.

Ранее в МЧС России сообщили, что в посёлке Новоприморский Ростовской области погибли два человека в пожаре, который возник из-за неисправной печи.