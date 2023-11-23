Недвижимость Коломойского в Алуште выставили на продажу за 446 млн рублей

Национализированную недвижимость предпринимателя Игоря Коломойского в посёлке Партенит в Алуште выставили на аукцион. Начальная цена актива составляет более 446 млн рублей.

Об этом свидетельствуют данные системы ГИС «Торги».

«Имущество, общей начальной минимальной стоимостью 446 420 007 рублей», — говорится в названии лота.

Приём заявок на аукцион пройдёт до 14 декабря 2023 года.

Как отмечает РБК, речь идёт о центре водного спорта «Европа» площадью 8,7 тыс. кв. м и расположенных рядом бассейнах, котельной и общежитии.

В феврале депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан, в частности Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Всего в перечень включено около 500 объектов.

Национализированы также Камыш-Бурунский железорудный комбинат, активы 12 украинских банков, киевского футбольного клуба «Динамо», завод холодильного оборудования в Красноперекопске и прочее.