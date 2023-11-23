Суд до 4 декабря отложил рассмотрение протокола, по которому Google грозит штраф

Таганский суд отложил на 4 декабря рассмотрение протокола в отношении компании Google за повторный отказ удалить фейки о спецоперации с YouTube.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой суд.

«Отложить на 4 декабря в 14:30», — сказано в решении.

Ранее стало известно, что Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить с YouTube фейки о СВО.