RT в Telegram
Подпишись

Суд до 4 декабря отложил рассмотрение протокола, по которому Google грозит штраф

Короткая ссылка
Таганский суд отложил на 4 декабря рассмотрение протокола в отношении компании Google за повторный отказ удалить фейки о спецоперации с YouTube.
Суд до 4 декабря отложил рассмотрение протокола, по которому Google грозит штраф
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой суд.

«Отложить на 4 декабря в 14:30», — сказано в решении.

Ранее стало известно, что Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить с YouTube фейки о СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить