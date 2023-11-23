Подозрительная посылка стала причиной эвакуации аэропорта в Перми

Эвакуацию объявили 23 ноября в грузовом комплексе аэропорта Большое Савино в Перми. Причиной этому послужило обнаружение сотрудниками службы безопасности подозрительных посылок.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, подозрительные предметы выявили при досмотре с помощью интроскопа. По своей форме и составу они были похожи на боеприпасы.

«В связи с этим по регламенту грузовой комплекс аэропорта Большое Савино был эвакуирован», — указывается в сообщении.

В пресс-службе воздушной гавани добавили, что каких-либо опасных предметов в ходе обследования не обнаружили. Вскоре работу аэропорта восстановили.

Ранее стало известно, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за непогоды не могли вылететь 11 самолетов.