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Подозрительная посылка стала причиной эвакуации аэропорта в Перми

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Эвакуацию объявили 23 ноября в грузовом комплексе аэропорта Большое Савино в Перми. Причиной этому послужило обнаружение сотрудниками службы безопасности подозрительных посылок.
Подозрительная посылка стала причиной эвакуации аэропорта в Перми
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, подозрительные предметы выявили при досмотре с помощью интроскопа. По своей форме и составу они были похожи на боеприпасы.

«В связи с этим по регламенту грузовой комплекс аэропорта Большое Савино был эвакуирован», — указывается в сообщении.

В пресс-службе воздушной гавани добавили, что каких-либо опасных предметов в ходе обследования не обнаружили. Вскоре работу аэропорта восстановили.

Ранее стало известно, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за непогоды не могли вылететь 11 самолетов.

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