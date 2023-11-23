Дерматолог Суворова: искусственные ткани плохо согревают

Дерматолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова заявила, что искусственные ткани плохо согревают и долго сохраняют влагу, а синтетические создают теплоизоляцию, но дают парниковый эффект.

«Чтобы сохранить тепло зимой и здоровье кожи, стоит выбирать одежду из комбинированных тканей, где на синтетику приходится 20—30%. Примерами таких материалов могут быть футер, джерси, стретч, кашкорсе», — сказала Суворова в беседе с Life.ru.

По её словам, термобельё лучше выбирать из комбинации хлопка, искусственных полимеров и шерсти мериноса.

Как отметила эксперт, шерстяные ткани лучше не носить на голую кожу, так как возможно механическое раздражение либо аллергия.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.