Дерматолог Суворова: искусственные ткани плохо согревают
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«Чтобы сохранить тепло зимой и здоровье кожи, стоит выбирать одежду из комбинированных тканей, где на синтетику приходится 20—30%. Примерами таких материалов могут быть футер, джерси, стретч, кашкорсе», — сказала Суворова в беседе с Life.ru.
По её словам, термобельё лучше выбирать из комбинации хлопка, искусственных полимеров и шерсти мериноса.
Как отметила эксперт, шерстяные ткани лучше не носить на голую кожу, так как возможно механическое раздражение либо аллергия.
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