Более 50 тысяч жителей Подмосковья получили подарки к 80-летию в этом году

Свыше 50 тыс. жителей Московской области получили памятные подарки к 80-летию с начала года.

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«Юбилярам вручают жостовский поднос — один из главных символов народного промысла в нашем регионе, который сохраняет вековые традиции и абсолютно ручной труд», — цитирует телеканал «360» главу Минсоцразвития региона Людмилу Болатаеву. Также жителям, достигшим 100-летия, предоставляется выплата в размере 5 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе неработающие пенсионеры получат дополнительные выплаты к 93-й годовщине основания региона.