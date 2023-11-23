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Более 50 тысяч жителей Подмосковья получили подарки к 80-летию в этом году

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Свыше 50 тыс. жителей Московской области получили памятные подарки к 80-летию с начала года.
Более 50 тысяч жителей Подмосковья получили подарки к 80-летию в этом году
  • Gettyimages.ru

«Юбилярам вручают жостовский поднос — один из главных символов народного промысла в нашем регионе, который сохраняет вековые традиции и абсолютно ручной труд», — цитирует телеканал «360» главу Минсоцразвития региона Людмилу Болатаеву.

Также жителям, достигшим 100-летия, предоставляется выплата в размере 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе неработающие пенсионеры получат дополнительные выплаты к 93-й годовщине основания региона.

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