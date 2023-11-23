Старовойт: газопровод перебит в деревне Городище из-за обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинская армия обстреляла деревню Городище Рыльского района, в связи с чем оказался перебит газопровод.

В своём Telegram он написал, что специалисты приступят к его ремонту, как только в населённом пункте будет безопасная обстановка.

По словам Старовойта, никто из жителей не пострадал, однако в одном из домовладений повреждены забор и фасад, в другом посечены окна.

«По предварительной информации, в подвал одного из домов залетел снаряд, данные переданы оперативным службам», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Городище и Козине Курской области нет электроснабжения из-за ударов ВСУ.