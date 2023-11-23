RT в Telegram
Подпишись

Старовойт: газопровод перебит в деревне Городище из-за обстрела ВСУ

Короткая ссылка
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинская армия обстреляла деревню Городище Рыльского района, в связи с чем оказался перебит газопровод.
Старовойт: газопровод перебит в деревне Городище из-за обстрела ВСУ
  • РИА Новости

В своём Telegram он написал, что специалисты приступят к его ремонту, как только в населённом пункте будет безопасная обстановка.

По словам Старовойта, никто из жителей не пострадал, однако в одном из домовладений повреждены забор и фасад, в другом посечены окна.

«По предварительной информации, в подвал одного из домов залетел снаряд, данные переданы оперативным службам», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Городище и Козине Курской области нет электроснабжения из-за ударов ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить