Подмосковье и Донецк объединят усилия в деле помощи детям
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Об этом информирует телеканал «360».
По словам Воробьёва, цель проекта — помочь детям интегрироваться в новую среду.
«Сейчас они живут в Подмосковье. Ребята занимаются единоборствами, ходят в музеи, развлекательные центры. Эту работу продолжим», — заявил губернатор.
Договор о реализации проекта в ДНР подписали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и и.о. министра молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров.
Проект по социализации подростков «Старший брат» стартовал в 2016 году в Жуковском. В настоящее время он охватывает более 5000 детей.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Москве в октябре прошёл cъезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи, который объединил глав национальных подготовительных комитетов из всех регионов мира, амбассадоров ВФМ–2024, руководителей молодёжных и детских организаций.