Подмосковье и Донецк объединят усилия в деле помощи детям

Московская область и Донецк заключили соглашение о совместном ведении проекта «Старший брат» помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей. По словам губернатора Андрея Воробьёва, программа затронет более 300 детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР.

Об этом информирует телеканал «360».

По словам Воробьёва, цель проекта — помочь детям интегрироваться в новую среду.

«Сейчас они живут в Подмосковье. Ребята занимаются единоборствами, ходят в музеи, развлекательные центры. Эту работу продолжим», — заявил губернатор.

Договор о реализации проекта в ДНР подписали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и и.о. министра молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров.

Проект по социализации подростков «Старший брат» стартовал в 2016 году в Жуковском. В настоящее время он охватывает более 5000 детей.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Москве в октябре прошёл cъезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи, который объединил глав национальных подготовительных комитетов из всех регионов мира, амбассадоров ВФМ–2024, руководителей молодёжных и детских организаций.