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Спасательные подразделения выехали к месту пожара в центре Москвы

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Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту пожара в центре Москвы, на Новом Арбате, сообщили в московском управлении МЧС.
Спасательные подразделения выехали к месту пожара в центре Москвы
  • РИА Новости

«В 15:51 поступило сообщение о пожаре по адресу Новый Арбат, дом 21, строение 1. Незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения», — сказали в ведомстве.

По прибытии пожарных на место происшествия происходило возгорание в вытяжке здания.

Информация о пострадавших не поступала, данные уточняются.

Как стало известно ранее, ресторан загорелся в центре Москвы, на Новом Арбате. Людей эвакуировали из здания, сообщили в экстренных службах.

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