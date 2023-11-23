Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту пожара в центре Москвы, на Новом Арбате, сообщили в московском управлении МЧС.

«В 15:51 поступило сообщение о пожаре по адресу Новый Арбат, дом 21, строение 1. Незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения», — сказали в ведомстве.

По прибытии пожарных на место происшествия происходило возгорание в вытяжке здания.

Информация о пострадавших не поступала, данные уточняются.

Как стало известно ранее, ресторан загорелся в центре Москвы, на Новом Арбате. Людей эвакуировали из здания, сообщили в экстренных службах.