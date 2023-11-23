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Собянин перечислил плюсы развития транспортной сети для москвичей

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) с учётом пожеланий граждан.
Собянин перечислил плюсы развития транспортной сети для москвичей
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, власти учитывают пожелания пассажиров: у новых ЖК появляются остановки общественного транспорта, маршруты продлеваются до новых станций метро.

Кроме того, до конца 2024 года будет полностью обновлён состав третьего диаметра, а к концу 2025-го — и четвёртого, отметил Собянин.

С запуском новых диаметров пассажирам стали доступны 74 новые станции. Помимо прочего, москвичам и гостям доступны более 100 вариантов пересадок с МЦД на другие виды транспорта, заключил мэр.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова сообщало, что в настоящее время на столичных маршрутах курсирует более 1,3 тыс. электробусов, а в 2024 году к ним добавится ещё 1,2 тыс.

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