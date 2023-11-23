Годом детства объявили 2024 год на Ямале
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Учитывая, что вчера президент России объявил 2024-й Годом семьи, мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить Году детства», — сказал Артюхов.
Он также отметил, что на Ямале прилагают усилия, чтобы создать лучшую территорию детства. Для этого возводят новые школы, кванториумы, спортивные объекты, модернизуют школы искусств и библиотеки.
Накануне российский лидер Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.