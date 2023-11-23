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Годом детства объявили 2024 год на Ямале

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов объявил 2024-й Годом детства на Ямале.
Годом детства объявили 2024 год на Ямале
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Учитывая, что вчера президент России объявил 2024-й Годом семьи, мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить Году детства», — сказал Артюхов.

Он также отметил, что на Ямале прилагают усилия, чтобы создать лучшую территорию детства. Для этого возводят новые школы, кванториумы, спортивные объекты, модернизуют школы искусств и библиотеки.

Накануне российский лидер Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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