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В Москве выдали 557 разрешений на строительство недвижимости с начала года

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Мосгосстройнадзор выдал 557 разрешений на строительство в Москве в период с января по октябрь. Общая площадь объектов превышает 14,5 млн кв. м.
В Москве выдали 557 разрешений на строительство недвижимости с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было разрешено строительство объектов общей площадью 13,4 млн кв. м», — прокомментировал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Уточняется, что из общего числа строящихся объектов свыше 67% возводятся на средства инвесторов. Их суммарная площадь составляет 9,8 млн кв. м.

По словам Бочкарёва, в ближайшие годы за счёт внебюджетных средств в разных районах Москвы возведут 50 образовательных, восемь медицинских, семь спортивных, 39 деловых и восемь производственных объектов.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.

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