Хабаровский край посетили 993 тысячи туристов в январе — сентябре

В Хабаровском крае побывали 993 тыс. туристов в январе — сентябре 2023 года.

Об этом сообщает newizv.ru.

«Общая задача и государства, и бизнеса — обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры. Наши гости ожидают высоких стандартов комфорта, доступности маршрутов и безопасности», — заявил губернатор Михаил Дегтярёв.

По его словам, исходить нужно из запросов и потребностей людей, в том числе приезжающих в регион гостей из КНР.

В регионе предусмотрены меры поддержки для турбизнеса и индустрии гостеприимства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что туристический поток в подмосковную Коломну за 2018—2022 годы вырос с 1,3 млн до 1,6 млн человек в год.