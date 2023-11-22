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Хабаровский край посетили 993 тысячи туристов в январе — сентябре

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В Хабаровском крае побывали 993 тыс. туристов в январе — сентябре 2023 года.
Хабаровский край посетили 993 тысячи туристов в январе — сентябре
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newizv.ru.

«Общая задача и государства, и бизнеса — обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры. Наши гости ожидают высоких стандартов комфорта, доступности маршрутов и безопасности», — заявил губернатор Михаил Дегтярёв.

По его словам, исходить нужно из запросов и потребностей людей, в том числе приезжающих в регион гостей из КНР.

В регионе предусмотрены меры поддержки для турбизнеса и индустрии гостеприимства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что туристический поток в подмосковную Коломну за 2018—2022 годы вырос с 1,3 млн до 1,6 млн человек в год.

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