Хабаровский край посетили 993 тысячи туристов в январе — сентябре
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Об этом сообщает newizv.ru.
«Общая задача и государства, и бизнеса — обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры. Наши гости ожидают высоких стандартов комфорта, доступности маршрутов и безопасности», — заявил губернатор Михаил Дегтярёв.
По его словам, исходить нужно из запросов и потребностей людей, в том числе приезжающих в регион гостей из КНР.
В регионе предусмотрены меры поддержки для турбизнеса и индустрии гостеприимства.
Ранее телеканал «360» сообщал, что туристический поток в подмосковную Коломну за 2018—2022 годы вырос с 1,3 млн до 1,6 млн человек в год.