В ДНР командир отделения «Азова» приговорён к 25 годам колонии строгого режима

Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима командира отделения террористического нацбатальона «Азов»* Владислава Андрианова за убийство мирного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2022 года Андрианов с сослуживцами прибыл к дому, расположенному на проспекте Защитников Украины в Мариуполе. В подвальных помещениях и пустующих квартирах боевики оборудовали наблюдательные и боевые позиции, а также разместили поблизости от дома военную технику.

«Андрианов от вышестоящего командования получил приказ об открытии огня на поражение в случае приближения кого-либо к военной технике, в том числе гражданских лиц, не участвующих в вооружённом конфликте», — заявил СК.

28 февраля Андрианов заметил мирного жителя, подошедшего к технике, и застрелил его из автомата. Командир отделения признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых методов), ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти).

Ранее RT сообщил, что в боевик «Азова» Сергей Иванков был приговорён к 25 годам лишения свободы за убийство мирного жителя Мариуполя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.