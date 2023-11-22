В Челябинской области направят 1,5 млрд рублей на развитие туризма в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального заксобрания.
«Комитет по экономической политике ЗСО рассмотрел проект областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по вопросам ведения комитета. На развитие туризма в Челябинской области по двум блокам — на государственную программу «Развитие туризма в Челябинской области» и на региональные проекты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — будет направлено почти 1,5 млрд рублей», — заявили в пресс-службе.
Из указанной суммы около 605 млн рублей будут направлены на субсидии юрлицам и ИП на создание модульных некапитальных средств размещения.
Ранее телеканал «360» сообщал, что туристический поток в подмосковную Коломну за 2018—2022 годы вырос с 1,3 млн до 1,6 млн человек в год.