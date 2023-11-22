Сбой произошёл в работе социальной сети «ВКонтакте»

Сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» произошёл днём 22 ноября. При попытке авторизоваться на сайте пользователи сталкиваются с сообщением о его недоступности.

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Факт сбоя подтвердили и в пресс-службе российской соцсети. Ранее технический сбой произошел на сайте Wildberries. Спустя некоторое время работу сайта и мобильного приложения маркетплейса восстановили.