Ургант опроверг причастность к кадрам с БТР в фейковом канале «Вечерний Ургант»

Телеведущий Иван Ургант опроверг свою причастность к публикации кадров с горящим БТР в фейковом канале программы «Вечерний Ургант».

Он рассказал, что у шоу никогда не было Telegram-канала, поэтому он не имеет отношения к посту, опубликованному в марте прошлого года.

«Кем и зачем он создан, ума не приложу. Но если завтра там, например, сообщат, что я пью по ночам кровь младенцев, давайте я уже заранее это опровергну», — сказал Ургант.

Он добавил, что администрация социальной сети удалила скандальный пост, а фейковый канал «оставила жить и здравствовать».