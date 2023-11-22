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В Севастополе проведут проверку из-за высказываний чиновницы о туристах из Китая

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Власти Севастополя проведут проверку в отношении непозволительных высказываний начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко о туристах из Китая.
В Севастополе проведут проверку из-за высказываний чиновницы о туристах из Китая
  • РИА Новости

Об этом сообщила вице-губернатор города Мария Литовко в Telegram.

«Сказанное ею касательно туристов из КНР — это не позиция правительства Севастополя, а личное мнение, которое она решила высказать. Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность», — заявила Литовко.

Она добавила, что с Остапенко была проведена разъяснительная работа о недопустимости подобных высказываний.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал о планах по увеличению туристического потока в 3,5 раза до 2030 года.

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