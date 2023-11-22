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В Кремле прокомментировали слова Бастрыкина о введении единой идеологии в России

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Решений президента России Владимира Путина касательно необходимости введения в стране единой идеологии нет. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление главы СК России Александра Бастрыкина.
В Кремле прокомментировали слова Бастрыкина о введении единой идеологии в России
  • РИА Новости

Говоря о единой государственной идеологии, Бастрыкин высказал точку зрения, что её необходимо закрепить в Конституции России. Комментируя его высказывание в беседе с журналистами, Песков отметил, что в Кремле какой-либо позиции по этому вопросу нет.

«Это заявление, мнение, безусловно, мнение очень авторитетного человека. Но какой-то специальной позиции нет. Вы знаете, что у президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счёт», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Бастрыкин высказал мнение, согласно которому работа над Конституцией России должна быть продолжена.

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