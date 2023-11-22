RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт: водители со стажем предпочтут бумажные права электронным

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с RT рассказал о плюсах и минусах цифрового водительского удостоверения для автовладельцев.
Автоэксперт: водители со стажем предпочтут бумажные права электронным
  • РИА Новости

«Плюс в том, что теоретически можно вообще ничего с собой не возить, как собственно изначально и намечалось. Чтобы опознавали исключительно электронными способами через интернет, базу данных... Задумка хорошая», — считает Колодочкин.

При этом он добавил, что существует проблема технических сбоев, из-за чего эта идея «немножко зависает в воздухе». Поэтому, по его мнению, на данный переход согласятся далеко не все автовладельцы.

«Водители с опытом и стажем лучше десять раз перестрахуются, положат в карман все бумажные документы, чтобы никто не мог придраться. А юные водители, наоборот, будут радоваться», — заключил собеседник RT.

Ранее член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин рассказал РИА Новости о преимуществах цифрового водительского удостоверения.

Минцифры России подготовило проект постановления правительства, предлагающий приравнять электронные водительские права к физическим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить