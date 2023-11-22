Автоэксперт: водители со стажем предпочтут бумажные права электронным

Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с RT рассказал о плюсах и минусах цифрового водительского удостоверения для автовладельцев.

«Плюс в том, что теоретически можно вообще ничего с собой не возить, как собственно изначально и намечалось. Чтобы опознавали исключительно электронными способами через интернет, базу данных... Задумка хорошая», — считает Колодочкин.

При этом он добавил, что существует проблема технических сбоев, из-за чего эта идея «немножко зависает в воздухе». Поэтому, по его мнению, на данный переход согласятся далеко не все автовладельцы.

«Водители с опытом и стажем лучше десять раз перестрахуются, положат в карман все бумажные документы, чтобы никто не мог придраться. А юные водители, наоборот, будут радоваться», — заключил собеседник RT.

Ранее член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин рассказал РИА Новости о преимуществах цифрового водительского удостоверения.

Минцифры России подготовило проект постановления правительства, предлагающий приравнять электронные водительские права к физическим.