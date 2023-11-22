В Омске суд вынес приговор «заминировавшему» более 800 объектов россиянину

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что Советский районный суд Омска вынес приговор россиянину, «заминировавшему» более 800 объектов в России и Белоруссии.

Гражданин России 2004 года рождения с марта по май 2021 года с электронных почтовых адресов иностранных доменов разослал угрозы о минировании в адрес 395 объектов в России, а также 450 объектов в Белоруссии.

«По результатам расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)... с учётом деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием приговорён к 2,5 года лишения свободы и взысканию причинённого материального ущерба в размере 2,5 млн рублей», — сообщили в российской спецслужбе.

Ранее жителя Удмуртии осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в Чернове. Его приговорили к одному году ограничения свободы.