МЧС: красные лужи в Уфе появились по вине просыпавших краситель рабочих
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Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
«В результате осадков в виде дождя произошло растекание красителя», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вещество безвредное и не имеет запаха.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.