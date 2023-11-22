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МЧС: красные лужи в Уфе появились по вине просыпавших краситель рабочих

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Красные лужи на улицах Уфы появились по вине предприятия, рабочие которого случайно просыпали краситель.
МЧС: красные лужи в Уфе появились по вине просыпавших краситель рабочих
  • © ГУ МЧС РФ по Башкирии

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

«В результате осадков в виде дождя произошло растекание красителя», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вещество безвредное и не имеет запаха.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.

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