В Донбассе из-за обстрела погибла актриса театра Полина Меньших

В Донбассе в результате обстрела 19 ноября погибла российская актриса и театральный постановщик Полина Меньших. Об этом сообщил петербургский театр-студия «Портал».

«С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий «Последнего испытания» («Леге Артис») погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела», — сказано в сообщении театра.

9 декабря её памяти будет посвящён концерт «Последнего испытания», отметили в театре.

Как пишут «Известия», о гибели актрисы 21 ноября сообщили и её коллеги.

«Из Донецка только что пришло сообщение, что моя хорошая подруга, хореограф, режиссёр и педагог Полина Меньших погибла при артобстреле во время выступления», — отметил актёр Денис Лаврентьев.

Газета отмечает, что Полина Меньших являлась бессменным руководителем театров «Леге артис» и «Нежень», а также режиссёром-постановщиком «Последнего испытания».