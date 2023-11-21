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В Донбассе из-за обстрела погибла актриса театра Полина Меньших

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В Донбассе в результате обстрела 19 ноября погибла российская актриса и театральный постановщик Полина Меньших. Об этом сообщил петербургский театр-студия «Портал».
В Донбассе из-за обстрела погибла актриса театра Полина Меньших
  • РИА Новости

«С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий «Последнего испытания» («Леге Артис») погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела», — сказано в сообщении театра.

9 декабря её памяти будет посвящён концерт «Последнего испытания», отметили в театре.

Как пишут «Известия», о гибели актрисы 21 ноября сообщили и её коллеги.

«Из Донецка только что пришло сообщение, что моя хорошая подруга, хореограф, режиссёр и педагог Полина Меньших погибла при артобстреле во время выступления», — отметил актёр Денис Лаврентьев.

Газета отмечает, что Полина Меньших являлась бессменным руководителем театров «Леге артис» и «Нежень», а также режиссёром-постановщиком «Последнего испытания».

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