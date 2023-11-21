На выставке «Россия» стартовал отсчёт 100 дней до начала Всемирного фестиваля молодёжи
Мероприятие состоялось в Доме молодёжи — в одном из павильонов международной выставки-форума.
В мероприятии приняли участие зампредседателя правительства Татьяна Голикова и руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева. Посетителям выставки представили элементы программы будущего фестиваля и корпус его общественных послов.
«Россию любят, в Россию едут, и сегодня мы открываем отсчёт 100 дней до международного фестиваля молодёжи и студентов в России», — сказала Голикова.
Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт в 2024 году в соответствии с указом президента Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Фестиваль проведут на федеральной территории Сириус.