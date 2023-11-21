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Экономист Морковкин посоветовал заранее составить список покупок в преддверии распродажи

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Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин рассказал о правилах, которых стоит придерживаться в период распродаж.
Экономист Морковкин посоветовал заранее составить список покупок в преддверии распродажи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО.

В частности, желательно составить список предполагаемых покупок, чтобы определить, сколько человек готов потратить.

Кроме того, рекомендуется сравнивать цены в разных магазинах и на маркетплейсах, поскольку некоторые продавцы могут искусственно завысить стоимость товара, после чего снизить.

Также можно заблаговременно положить в корзину все необходимые товары, чтобы потом оплатить их там, где окажется выгоднее.

Эксперт напомнил и о различных программах лояльности и промокодах на скидку.

«Как говорится, готовь сани летом. Например, в период поздних осенних распродаж высокие скидки обычно на товары летнего ассортимента», — добавил Морковкин.

Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.

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